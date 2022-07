Omicidio Vassallo, Cagnazzo: “Accuse infondate, saranno chiarite” (Di sabato 30 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Come ho riferito nell’immediatezza al mio Legale di fiducia Avv. Ilaria Criscuolo, l’ Atto Garantito per me è una liberazione perché per oltre 10 anni ho convissuto con una spada di Damocle sul capo, a causa di Accuse del tutto infondate e frutto di mere illazioni e suggestioni che saranno finalmente e definitivamente chiarite, nonché a causa della devastante gogna mediatica che ne è conseguita”. Così, in una dichiarazione diffusa dal suo avvocato, Ilaria Criscuolo, il colonnello Fabio Cagnazzo, indagato per l’Omicidio del sindaco pescatore di Acciaroli, Angelo Vassallo. “Tutto ciò – aggiunge Cagnazzo – ha irrimediabilmente minato la mia serenità familiare e la mia carriera. Ora potremo discutere di tutta la ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 30 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Come ho riferito nell’immediatezza al mio Legale di fiducia Avv. Ilaria Criscuolo, l’ Atto Garantito per me è una liberazione perché per oltre 10 anni ho convissuto con una spada di Damocle sul capo, a causa didel tuttoe frutto di mere illazioni e suggestioni chefinalmente e definitivamente, nonché a causa della devastante gogna mediatica che ne è conseguita”. Così, in una dichiarazione diffusa dal suo avvocato, Ilaria Criscuolo, il colonnello Fabio, indagato per l’del sindaco pescatore di Acciaroli, Angelo. “Tutto ciò – aggiunge– ha irrimediabilmente minato la mia serenità familiare e la mia carriera. Ora potremo discutere di tutta la ...

