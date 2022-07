Omicidio Civitanova Marche: aggressore in carcere, accusato anche di rapina (Di sabato 30 luglio 2022) Dovrà rispondere di Omicidio volontario e rapina Filippo Claudio Ferlazzo, 32 anni, originario di Salerno: è accusato di aver ucciso nel centro di Civitanova Marche un cittadino nigeriano di 39 anni, Alika Ogorchukwu, che a suo dire avrebbe importunato la sua fidanzata che l'accompagnava lungo Corso Umberto I. L'uomo è stato identificato e, dopo essere stato interrogato in Questura, è stato arrestato. Leggi su tg24.sky (Di sabato 30 luglio 2022) Dovrà rispondere divolontario eFilippo Claudio Ferlazzo, 32 anni, originario di Salerno: èdi aver ucciso nel centro diun cittadino nigeriano di 39 anni, Alika Ogorchukwu, che a suo dire avrebbe importunato la sua fidanzata che l'accompagnava lungo Corso Umberto I. L'uomo è stato identificato e, dopo essere stato interrogato in Questura, è stato arrestato.

