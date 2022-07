Nel centrodestra Salvini lancia un appello contro l'astensione: 'Votate, chi non lo fa aiuta la sinistra' (Di sabato 30 luglio 2022) - Il leader della Lega è già in tour nelle piazze italiane, ma l'ordine di scuderia è di non cantare vittoria prima del risultato delle urne. Al momento la coalizione sembra compatta anche perché c'è ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 30 luglio 2022) - Il leader della Lega è già in tour nelle piazze italiane, ma l'ordine di scuderia è di non cantare vittoria prima del risultato delle urne. Al momento la coalizione sembra compatta anche perché c'è ...

matteosalvinimi : Centrodestra in vantaggio, PD e 5Stelle nel panico, l’Italia torna a sperare. Il 25 settembre dipende tutto da voi. - ilfoglio_it : Il Foglio ha letto la lettera del Copasir a Fico e Casellati con l'allarme per il “Pericolo di ingerenze straniere… - pdnetwork : “Nella costruzione dell’alleanza, il centrodestra è stato rapidissimo. Non c’è stata partita: Forza Italia e Lega s… - edistintivo : @Tommasocerno Ti prego, dimentica L’Espresso, abbandona la sinistra e insegna al Centrodestra la classe nel far pol… - Sabrina080514 : RT @matteosalvinimi: Centrodestra in vantaggio, PD e 5Stelle nel panico, l’Italia torna a sperare. Il 25 settembre dipende tutto da voi. ht… -