Milan, Papin: «Maignan ha fatto progressi enormi, il futuro è suo»

Intervistato da SportWeek, Jean-Pierre Papin, ex calciatore del Milan, ha parlato del portiere rossonero Mike Maignan. Di seguito le sue parole. «Maignan è già tra i primi in assoluto, non so se riuscirà a sorpassare Lloris per il Qatar ma il futuro è suo. Che fosse molto bravo con i piedi è risaputo, ma in Ligue 1 non gli avevo mai visto giocare il pallone come la scorsa stagione. Al Milan ha fatto dei progressi enormi, anche dal punto di vista caratteriale: in campo è sereno e sicuro come solo i grandi portieri sanno essere».

