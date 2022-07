Marco Travaglio coinvolto in un incidente stradale: grande paura, come sta adesso (Di sabato 30 luglio 2022) . Il popolare giornalista protagonista di uno scontro a Roma L’ennesimo incidente per le strade di Roma, nel primo pomeriggio di oggi, ha avuto come protagonista suo malgrado anche un personaggio molto noto. Alla guida di una delle due vetture coinvolte infatti c’era Marco L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di sabato 30 luglio 2022) . Il popolare giornalista protagonista di uno scontro a Roma L’ennesimoper le strade di Roma, nel primo pomeriggio di oggi, ha avutoprotagonista suo malgrado anche un personaggio molto noto. Alla guida di una delle due vetture coinvolte infatti c’eraL'articolo proviene da Inews24.it.

repubblica : Marco Travaglio coinvolto in un incidente d'auto: la sua Smart finisce contro i tavolini a Trastevere [di Luca Mona… - marcotravaglio : Li conosciamo come giornalisti, ma adesso sono anche presentatori. ?? Marco Travaglio e @stanzaselvaggia presentano… - Majden3 : RT @tutto_travaglio: #Marco Travaglio coinvolto in un incidente d'auto: la sua Smart finisce contro i tavolini a Trastevere - Repubblica Ro… - LizardGod93 : RT @Affaritaliani: Marco Travaglio, incidente stradale: auto contro i tavoli di un ristorante - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Marco Travaglio coinvolto in un incidente d'auto: la sua Smart finisce contro i tavolini a Trastevere [di Luca Monaco] http… -