LIVE Paolini-Garcia 1-6 1-4, WTA Varsavia in DIRETTA: continua il dominio della francese (Di sabato 30 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-1 Doppio break Garcia. Risposta profonda e potente. In un amen Jasmine perde il servizio per la seconda volta consecutiva. 0-40 Tre palle del doppio break Garcia. Si mette male, termina in corridoio il dritto in allungo dell’azzurra. 0-30 Dritto vincente lungolinea esplosivo della francese. 0-15 Risposta perfetta di Garcia, che piomba a rete e timbra il punto. 3-1 Game Garcia. Implacabile la francese, che con un servizio vincente conferma il break. 40-15 In rete il tentativo di dritto di Paolini, arrivano due palle del 3-1. 30-15 ACE Garcia, il quarto. 15-15 Brava Jasmine, che con il rovescio porta a casa il secondo punto del game. 15-0 Perde gli appoggi ... Leggi su oasport (Di sabato 30 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4-1 Doppio break. Risposta profonda e potente. In un amen Jasmine perde il servizio per la seconda volta consecutiva. 0-40 Tre palle del doppio break. Si mette male, termina in corridoio il dritto in allungo dell’azzurra. 0-30 Dritto vincente lungolinea esplosivo. 0-15 Risposta perfetta di, che piomba a rete e timbra il punto. 3-1 Game. Implacabile la, che con un servizio vincente conferma il break. 40-15 In rete il tentativo di dritto di, arrivano due palle del 3-1. 30-15 ACE, il quarto. 15-15 Brava Jasmine, che con il rovescio porta a casa il secondo punto del game. 15-0 Perde gli appoggi ...

SSportNetwork : #SaturdayFever #Tennis #WTA #Varsavia #wta250warsaw Inizia male per Jasmine #Paolini, travolta 6-1 dalla #Garcia n… - jaunnewsusa : PAOLINI-Garcia 1-6 0-0, WTA Warsaw 2022 semi-final: LIVE RESULT - techjaun : PAOLINI-Garcia 0-2, WTA Warsaw 2022 semi-final: LIVE RESULT - SSportNetwork : #SaturdayFever #Tennis #WTA #wta250warsaw Via alla sfida tra #Paolini e #Garcia! Chi vince sfida la #Bogdan che ha… - FiorinoLuca : Live su @SuperTennisTv per Paolini ???? vs Garcia ???? -