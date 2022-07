L’assist di Mosca a Salvini e Meloni | dalla Libia aumentano le partenze dei migranti

Leggi su periodicoitaliano

(Di sabato 30 luglio 2022) Dalle coste dellastarebbero partendo molti piùrispetto agli ultimi due anni. E’ quanto riporta il quotidiano La Repubblica, che evidenzia come dal Paese nordafricano stiano salpando molti più immigrati rispetto al recente passato. In particolare, pare che i movimenti maggiori vengano registrati nei porti di Derna e di Tobruk, che fino ad ora avevano numeri tutt’altro che elevati (anzi). Ma come mai questa risalita nelledei? Secondo La Repubblica il supporto dei mercenari russi del Gruppo Wagner alle milizie del generale Haftar che controllano le coste libiche gioca un ruolo determinante. Per essere più chiari, qualcuno avrebbe intenzione di interferire nel voto del 25 settembre in Italia, quando la popolazione sarà chiamata a recarsi alle urne per le elezioni ...