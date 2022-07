La storia di Irene, madre separata dalla ex: «Da un anno lei mi impedisce di vedere nostro figlio» (Di sabato 30 luglio 2022) Irene (il nome è di fantasia) è una donna di 43 anni che da un anno non riesce a vedere suo figlio Marco. Lo ha avuto nel 2016 con una donna che all’epoca era la sua compagna: «Non posso vederlo nemmeno in videochiamata. L’ho cresciuto insieme alla mia ex, la madre naturale. Ma per la legge italiana sono una sconosciuta», spiega oggi a La Stampa. La vicenda è frutto di un buco legislativo: la Corte Costituzionale ha sollecitato più volte il Parlamento a discutere una legge sui figli di coppie dello stesso sesso. Ma invano. Quando Marco è nato l’allora sindaca di Torino Chiara Appendino non aveva ancora iniziato le trascrizioni all’anagrafe dei figli di coppie omogenitoriali. L’ex compagna ha preferito non ricorrere all’adozione. La fine della storia tra le due risale al 2019: ... Leggi su open.online (Di sabato 30 luglio 2022)(il nome è di fantasia) è una donna di 43 anni che da unnon riesce asuoMarco. Lo ha avuto nel 2016 con una donna che all’epoca era la sua compagna: «Non posso vederlo nemmeno in videochiamata. L’ho cresciuto insieme alla mia ex, lanaturale. Ma per la legge italiana sono una sconosciuta», spiega oggi a La Stampa. La vicenda è frutto di un buco legislativo: la Corte Costituzionale ha sollecitato più volte il Parlamento a discutere una legge sui figli di coppie dello stesso sesso. Ma invano. Quando Marco è nato l’allora sindaca di Torino Chiara Appendino non aveva ancora iniziato le trascrizioni all’anagrafe dei figli di coppie omogenitoriali. L’ex compagna ha preferito non ricorrere all’adozione. La fine dellatra le due risale al 2019: ...

