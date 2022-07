Fidanzata prigioniero Azov | “Non ho sue notizie | posso solo sperare che non fosse in carcere bombardato’

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 30 luglio 2022) (Adnkronos) – “Purtroppo in questi elenchi già io ho visto dei cognomi a me familiari. Per fortuna non ho trovato lì il cognome di Ilia, ma tenendo conto dell’inaffidabilità di tutte le informazioni ricevute dalla Russia possiamo aspettarci qualunque cosa. Io, non avendo parlato con lui per due mesi e non sapendo dove si trovi,che lui nonin quel capannone”. Così Daria Tsykunova, ladi Ilia Samoilenko, 28enne combattente del battaglioneda mesidei russi, commenta con l’Adnkronos il recente bombardamento delOlenivka, in cui sono rimasti uccisi almeno 50 prigionieri ucraini. “Non abbiamo ancora la lista ufficiale dei morti dalla croce rossa, maquelli diffusi dalle ...