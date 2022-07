F.1, GP Ungheria - Prima pole in carriera per George Russell (Di sabato 30 luglio 2022) Clamoroso all'Hungaroring: George Russell ha conquistato la pole position del Gran Premio d'Ungheria, tredicesima prova del Mondiale di Formula 1. L'inglese riporta la Mercedes davanti a tutti, strappando la pole dalle mani di Carlos Sainz per soli 44 millesimi di secondo. Terzo posto per Charles Leclerc che ha faticato molto con le gomme. pole a sorpresa. Russell è riuscito a fare un giro eccezionale, trovando un feeling particolare con la sua vettura tale da tirare fuori un giro perfetto. "Una sensazione incredibile!", ha detto George una volta sceso dalla vettura. "Ieri è stato il peggior venerdì della stagione e la squadra ha lavorato tantissimo, ma non sapevamo che direzione prendere. Alla fine, abbiamo visto che i tempi miglioravano e dopo aver ... Leggi su quattroruote (Di sabato 30 luglio 2022) Clamoroso all'Hungaroring:ha conquistato laposition del Gran Premio d', tredicesima prova del Mondiale di Formula 1. L'inglese riporta la Mercedes davanti a tutti, strappando ladalle mani di Carlos Sainz per soli 44 millesimi di secondo. Terzo posto per Charles Leclerc che ha faticato molto con le gomme.a sorpresa.è riuscito a fare un giro eccezionale, trovando un feeling particolare con la sua vettura tale da tirare fuori un giro perfetto. "Una sensazione incredibile!", ha dettouna volta sceso dalla vettura. "Ieri è stato il peggior venerdì della stagione e la squadra ha lavorato tantissimo, ma non sapevamo che direzione prendere. Alla fine, abbiamo visto che i tempi miglioravano e dopo aver ...

