Di Maio sigla l'accordo con Tabacci. Calenda in bilico tra Pd e centro (Di sabato 30 luglio 2022) E' stato siglato, a quanto si apprende, l'accordo tra il ministro degli esteri Luigi Di Maio, fondatore dei gruppi parlamentari di Ipf, e il sottosegretario Bruno Tabacci, fondatore di centro Democratico....

