Delitto di Civitanova Marche, l’aggressore in carcere accusato anche di rapina (Di sabato 30 luglio 2022) Civitanova Marche. Dovrà rispondere di omicidio volontario e rapina Filippo Claudio Ferlazzo, 32 anni, originario di Salerno, l’uomo accusato di aver ucciso nel centro di Civitanova Marche un nigeriano di 39 anni, Alika Ogorchukwu, che – ... sul sito. Leggi su lastampa (Di sabato 30 luglio 2022). Dovrà rispondere di omicidio volontario eFilippo Claudio Ferlazzo, 32 anni, originario di Salerno, l’uomodi aver ucciso nel centro diun nigeriano di 39 anni, Alika Ogorchukwu, che – ... sul sito.

LaStampa : Delitto di Civitanova Marche, l’aggressore in carcere accusato anche di rapina - LaStampa : Delitto di Civitanova Marche, l’aggressore in carcere accusato anche di rapina - mattinodipadova : Delitto di Civitanova Marche, l’aggressore in carcere accusato anche di rapina - nuova_venezia : Delitto di Civitanova Marche, l’aggressore in carcere accusato anche di rapina - CorriereAlpi : Delitto di Civitanova Marche, l’aggressore in carcere accusato anche di rapina -