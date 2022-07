Come un tuffatore, comincia il mio ritorno in Ucraina (Di sabato 30 luglio 2022) Al Gate 14 con la scritta Cracovia si sente parlare ucraino. I passeggeri orgogliosamente mostrano il passaporto blu con il tridente e gli angoli acuti. Rientrano a casa o nei posti di smistamento temporaneo? Ho pianificato il viaggio in Ucraina circa un mese fa. Per arrivare alla destinazione finale servono almeno due giorni, se non tre – dipende dalla strada e da quali mezzi si sceglie di prendere. Ho scelto l’aereo fino a Cracovia, un aereo con l’ala gialloblu, un Ryan Air, non un Ukrainian International Airlines. L’ho scelto certamente per il colore della livrea, non per l’orario di partenza visto che mi sono alzata alle 4:30 del mattino. All’arrivo a Cracovia aspetterò un giorno intero per prendere poi la sera l’autobus per Leopoli. Voglio attraversare il confine tra la Polonia e Ucraina stando il più possibile vicino alla terra. Non con il treno, ... Leggi su linkiesta (Di sabato 30 luglio 2022) Al Gate 14 con la scritta Cracovia si sente parlare ucraino. I passeggeri orgogliosamente mostrano il passaporto blu con il tridente e gli angoli acuti. Rientrano a casa o nei posti di smistamento temporaneo? Ho pianificato il viaggio incirca un mese fa. Per arrivare alla destinazione finale servono almeno due giorni, se non tre – dipende dalla strada e da quali mezzi si sceglie di prendere. Ho scelto l’aereo fino a Cracovia, un aereo con l’ala gialloblu, un Ryan Air, non un Ukrainian International Airlines. L’ho scelto certamente per il colore della livrea, non per l’orario di partenza visto che mi sono alzata alle 4:30 del mattino. All’arrivo a Cracovia aspetterò un giorno intero per prendere poi la sera l’autobus per Leopoli. Voglio attraversare il confine tra la Polonia estando il più possibile vicino alla terra. Non con il treno, ...

