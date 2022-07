Ucraina: Servizio sicurezza, 'identificati 4 militari russi che commisero crimini a Bucha' (Di venerdì 29 luglio 2022) Kiev, 29 lug. (Adnkronos) - "Il Servizio di sicurezza ucraino (Sbu) ha identificato altri 4 militari russi della 64esima brigata che hanno commesso crimini a Bucha". Lo scrive su Telegram lo Sbu, spiegando che a marzo "questi soldati hanno torturato brutalmente una famiglia locale, dopo aver fatto irruzione nella casa dove abitava". Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 29 luglio 2022) Kiev, 29 lug. (Adnkronos) - "Ildiucraino (Sbu) ha identificato altri 4della 64esima brigata che hanno commesso". Lo scrive su Telegram lo Sbu, spiegando che a marzo "questi soldati hanno torturato brutalmente una famiglia locale, dopo aver fatto irruzione nella casa dove abitava".

