Ucraina | raid russo a Kramatorsk | almeno 1 morto e 5 feriti

fisco24_info : Raid su prigione, strage di soldati ucraini - Video: (Adnkronos) - Scambio di accuse tra Russia e Ucraina… - ANSA_med : Siria: Ong, raid turchi contro posizioni Pkk nel nord. Settimana prossima incontro Putin-Erdogan su Siria e Ucraina… - vinmorgante : RT @TV2000it: #Ucraina #Russia #29luglio Raid su #Kherson #Bakhmut #Kharkiv dove colpita scuola #Kiev:nave con orzo rubato sbarcata in #Li… - TV2000it : RT @TV2000it: #Ucraina #Russia #29luglio Raid su #Kherson #Bakhmut #Kharkiv dove colpita scuola #Kiev:nave con orzo rubato sbarcata in #Li… - BarereG : RT @TV2000it: #Ucraina #Russia #28luglio #Kiev al #Donbass: preparatevi a evacuare Raid a #Kharkiv #Toretsk #Mykolaiv #Kropyvnytskyi #… -

Almeno un morto e 5 feriti in un attacco missilistico russo a Kramatorsk, città dell'orientale situata nell'oblast di Donetsk. Lo ha riferito il capo dell'amministrazione militare regionale di Donetsk, Pavlo Kyrylenko, riporta Ukrinform. "Al momento si sa di una persona morta ...Giornata di intensi bombardamenti da parte della Russia sull'. Il bilancio peggiore si registra a Mykolaiv dove in unsono almeno cinque le persone uccise e sette ferite in un attacco avvenuto vicino a una fermata dei trasporti pubblici a Mykolaiv, ...(Adnkronos) – Decine di morti tra prigionieri di guerra ucraini in una struttura di Yelenovka, nel territorio controllato dall”autoproclamata Repubblica popolare di Donetsk. Scambio di accuse tra Russ ...Almeno un morto e 5 feriti in un attacco missilistico russo a Kramatorsk, città dell'Ucraina orientale situata nell'oblast di Donetsk. Lo ha riferito il capo dell'amministrazione militare regionale di ...