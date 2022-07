Studio su riduzione rischio cardiovascolare in portatori mutazione Mthfr (Di venerdì 29 luglio 2022) (Adnkronos) – Le persone portatrici di una specifica mutazione del gene Mthfr, fino al 20% della popolazione, hanno la tendenza ad avere un alto livello di omocisteina nel sangue e un rischio aumentato di essere colpite da infarto o ictus. Questo elevato rischio cardiovascolare scaturisce dall’alterata funzione endoteliale e da una aumentata reattività piastrinica che favorisce la comparsa di fenomeni trombotici. Nonostante si possa ottenere la normalizzazione dell’omocisteina attraverso la somministrazione di acido folico e vitamina B12, il rischio cardiovascolare resta però elevato. Ora una ricerca condotta dal Laboratorio Di Fisiopatologia vascolare dell’Irccs Neuromed di Pozzilli (Is), dall’università di Salerno, dall’Università Luigi Vanvitelli di Napoli e ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 29 luglio 2022) (Adnkronos) – Le persone portatrici di una specificadel gene, fino al 20% della popolazione, hanno la tendenza ad avere un alto livello di omocisteina nel sangue e unaumentato di essere colpite da infarto o ictus. Questo elevatoscaturisce dall’alterata funzione endoteliale e da una aumentata reattività piastrinica che favorisce la comparsa di fenomeni trombotici. Nonostante si possa ottenere la normalizzazione dell’omocisteina attraverso la somministrazione di acido folico e vitamina B12, ilresta però elevato. Ora una ricerca condotta dal Laboratorio Di Fisiopatologia vascolare dell’Irccs Neuromed di Pozzilli (Is), dall’università di Salerno, dall’Università Luigi Vanvitelli di Napoli e ...

lifestyleblogit : Studio su riduzione rischio cardiovascolare in portatori mutazione Mthfr - - zazoomblog : Studio su riduzione rischio cardiovascolare in portatori mutazione Mthfr - #Studio #riduzione #rischio - LocalPage3 : Studio su riduzione rischio cardiovascolare in portatori mutazione Mthfr - italiaserait : Studio su riduzione rischio cardiovascolare in portatori mutazione Mthfr - bildarte : RT @ChanceGardiner: 'Studio: 'Nessuna riduzione della mortalità dopo la VACClNAZlONE in Olanda. Aumento significativo e inspiegabile di 4 s… -