Sondaggio Monaco per Rabiot | Arthur piace al Valencia Cercasi bomber

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 29 luglio 2022) Continua il mercato della Juventus, che oltre alle entrate deve anche valutare le uscite. C’è stato undelper, mentreè finito nel mirino del. Si cerca ancora undi riserva per Dusan Vlahovic, ma che sia in grado di giocare anche sull’esterno.delper, approfondimenti in vista? Adriennon ha convinto appieno in questi tre anni con la maglia della Juventus. Oggetto misterioso, a volte autore di buone gare, ma altre volte dannoso per la stessa squadra. Sarri, Pirlo e Allegri hanno provato a valorizzarlo, spendendo per lui anche delle belle parole, ma senza successo. Inoltre il centrocampista francese percepisce un grosso stipendio, ...