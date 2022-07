Sondaggi TP | alleanza Pd-M5S incompatibile per quasi un italiano su due

(Di venerdì 29 luglio 2022) Letta ha parlato di “rottura irreversibile”, Conte non ha escluso “un dialogo in futuro”. A mettere però una pietra tombale su una possibileelettorale tra Pd e Movimento 5 Stelle èunsu due. Secondo ilo settimanale realizzato da Termometro Politico tra il 26 e il 28 luglio, il 34,3% esclude un’tra i due partiti perché le loro agende politiche sono incompatibili viste anche le diversità di vedute sul governo Draghi mentre un ulteriore 14,2% ritiene che i dem abbiano più punti in comune con il centro liberale che con i pentastellati. Appena il 14,2% scommette ancora su un’tra Pd e M5S mentre un terzo degli intervistati dichiara di non essere interessato alla questione. Per oltre otto italiani su dieci l’esito delle prossime ...

