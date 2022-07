Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli insieme in tv: ecco dove e quando (Di venerdì 29 luglio 2022) Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli sono due volti molto amati della televisione italiana. Entrambi, da diversi anni, stanno cercando di ritagliarsi il loro posto nel mondo dello spettacolo. La svolta è arrivata quando Alfonso Signorini gli ha chiesto di prendere parte al Grande Fratello Vip. La prima è stata una delle protagoniste indiscusse della sesta edizione, mentre il secondo si è aggiudicato il secondo posto nella quinta. Il conduttore del reality show di Canale 5 è rimasto così impressionato da loro da decidere di dargli una seconda opportunità. Questa volta, però, non entreranno nella Casa come concorrenti. Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli conduttori di uno show: ecco di che si tratta Soleil ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 29 luglio 2022)sono due volti molto amati della televisione italiana. Entrambi, da diversi anni, stanno cercando di ritagliarsi il loro posto nel mondo dello spettacolo. La svolta è arrivataAlfonso Signorini gli ha chiesto di prendere parte al Grande Fratello Vip. La prima è stata una delle protagoniste indiscusse della sesta edizione, mentre il secondo si è aggiudicato il secondo posto nella quinta. Il conduttore del reality show di Canale 5 è rimasto così impressionato da loro da decidere di dargli una seconda opportunità. Questa volta, però, non entreranno nella Casa come concorrenti.conduttori di uno show:di che si tratta...

