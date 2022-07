MCriscitiello : Live Londra - Inter (tramite Busardó) chiede 70 mln al PSG per Skriniar. Non tramontate le piste inglesi. Il Chelse… - russeau2 : RT @Gazzetta_it: Inter: Skriniar chiede un rinnovo da big, il club vuole tenerlo ma... #mercatoSerieA - sportli26181512 : Skriniar chiede un rinnovo da big, l'Inter vuole tenerlo ma...: Skriniar chiede un rinnovo da big, l'Inter vuole te… - saIva___ : RT @fcin1908it: Inter, ora Skriniar chiede cifre da big per il rinnovo: appuntamento a settembre - MaStep92__ : RT @Gazzetta_it: Inter: Skriniar chiede un rinnovo da big, il club vuole tenerlo ma... #mercatoSerieA -

Che strana storia, questa di Milan. Perché la verità è che l'Inter non sa cosa augurarsi: convivono nella stessa società due esigenze - quella sportiva e quella finanziaria - che non vanno nella stessa direzione. Non perderti ...A lungo si è parlato del possibile addio diin direzione Parigi , ma per il difensore ... E ancora: "Ma c'è qualcuno che da noi non si presenti con gli spiccioli", siMitch. La rabbia ...Ora, come scrive La Gazzetta dello Sport, si è pronti a ripartire, ma a cifre molto diverse. Ecco, allora: un'ipotesi di accordo, a settembre, non potrà allontanare troppo Skriniar da quella quota. Ma ...Lo slovacco sempre più vicino a restare. Per il rinnovo servirà un'adeguamento delle cifre con il difensore che vorrebbe essere trattato da vero top player.