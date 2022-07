Resti umani a Rovigo | recuperati pezzi di corpo nell’Adigetto chiusi in sacchi della spazzatura | chi è la vittima

(Di venerdì 29 luglio 2022): le forze dell’ordine stanno indagando per omicidio dopo aver ritrovato una gamba mozzata, una testa d’uomo, un tronco e due braccia. Idel cadavere erano contenuti ingettati in acqua.: si indaga per omicidio Nella mattinata di giovedì 28 luglio, intorno alle 08:00, le forze dell’ordine hanno trovato una gamba mozzata ritrovata in provincia di. L’arto è stato recuperato in una chiusa a Villanova del Ghebbo. Poco dopo, sono stati rinvenuti anche altrinelle acque del canale Adigetto. A pochi chilometri di distanza dalla chiusa a Villanova del ...

a Rovigo : le forze dell'ordine stanno indagando per omicidio dopo aver ritrovato una gamba mozzata, una testa d'uomo, un tronco e due braccia nell'Adigetto. I pezzi del cadavere erano ...Il medico legale chiamato sul posto per analizzare questi, ha fornito un importante indizio dichiarando come l'arto non si trovasse in acqua da molto tempo. Le acque dell'Adigetto sono ...Il giallo dei resti umani ritrovati ieri, giovedì 28 luglio, nell'Adigetto a Villanova. Oggi estese le ricerche.