Qui nessuno trama con Putin Carfagna e Gelmini con Calenda

(Di venerdì 29 luglio 2022) «Noi dobbiamo mettere l'Italia in sicurezza. Non c'è mai stata una situazione di pericolo così grande per l'Italia. Una vittoria di questa destra sovranista e filo-porterebbe l'Italia fuori dalle grandi nazioni europee». Carlo, nella sede della Stampa Estera a Roma, spiega quale sia, dal suo punto di vista, la posta in gioco delle Politiche del 25 settembre e lo fa avendo al suo fianco due ministre del governo Draghi, Marae Mariastella, che hanno lasciato Forza Italia e sono approdate ad Azione in polemica con la scelta del loro partito di andare a elezioni anticipate. Due approdi, quelli di(entrate anche nella segreteria del partito) che rafforzano il carattere liberale della forza politica guidata dall'europarlamentare romano, tanto ...

Gelmini e Carfagna in Azione, Calenda: "Da noi la parte migliore di Forza Italia" «Noi dobbiamo mettere l'Italia in sicurezza. Non c'è mai stata una situazione di pericolo così grande per l'Italia. Una vittoria di questa destra sovranista e filo-Putin porterebbe l'Italia fuori dall ...