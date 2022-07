Paper Girls, la recensione: la risposta di Prime Video a Stranger Things (Di venerdì 29 luglio 2022) La recensione di Paper Girls, la nuova serie, tratta dall'omonimo fumetto del papà di Saga e Y: The Last Man, del colosso dello streaming Prime Video cavalca la nostalgia anni '80 in un prodotto coming of age piacevole e ben congegnato, interamente declinato al femminile. Brian K. Vaughan è uno dei massimi esponenti del fumetto autoriale americano. Sono sue opere di calibro come Y: The Last Man, Runaways della Marvel e Saga, tutte letture considerate dei must read per quanto riguarda il genere fantascientifico, di cui il fumettista è grande cultore e manipolatore. Sono storie in grado di toccare corde profonde sia della società che dell'intimità umana, muovendo critiche e suscitando emozione, immaginifiche e quasi sempre coadiuvate dalla mano di un grande disegnatore, dai tratti unici e differenti. Tra ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 29 luglio 2022) Ladi, la nuova serie, tratta dall'omonimo fumetto del papà di Saga e Y: The Last Man, del colosso dello streamingcavalca la nostalgia anni '80 in un prodotto coming of age piacevole e ben congegnato, interamente declinato al femminile. Brian K. Vaughan è uno dei massimi esponenti del fumetto autoriale americano. Sono sue opere di calibro come Y: The Last Man, Runaways della Marvel e Saga, tutte letture considerate dei must read per quanto riguarda il genere fantascientifico, di cui il fumettista è grande cultore e manipolatore. Sono storie in grado di toccare corde profonde sia della società che dell'intimità umana, muovendo critiche e suscitando emozione, immaginifiche e quasi sempre coadiuvate dalla mano di un grande disegnatore, dai tratti unici e differenti. Tra ...

