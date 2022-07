Oroscopo Branko 30 luglio 2022 | quali saranno i segni più fortunati di oggi?

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 29 luglio 2022)sabato 30. Eccoci, siamo a sabato, finalmente. L’ultimo del mese diperché poi non ci resta che dare il benvenuto ad agosto. Ma non siete curiosi di sapere come andrà? E cosa accadrà in questa calda giornata? Si partirà con il piede giusto o bisognerà fare un po’ di fatica per farsi valere? Non ci resta che scoprirlo con le previsioni dell’amato astrologo, sempre puntuale con le sue anticipazioni. Segno per segno!: Ariete, Toro e GemelliAriete: È un cielo importante per i sentimenti e non escludo che da qui ai prossimi mesi possano arrivare delle belle novità in famiglia.Toro: Il lavoro ...