Ministero Difesa | concorso pubblico per 264 Assistenti Tecnici

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 29 luglio 2022) Ildellaha indetto 2 bandi di, che saranno gestiti dalla Commissione Ripam, per il reclutamento di 333 persone così suddivise: 264 posti di Assistente Tecnico e 69 posti di funzionario tecnico. I 264 posti disaranno inseriti nei seguenti settori: Informatica; Sistemi Elettrici ed Elettromeccanici; Cartografia e Grafica; Chimico-Fisico; Artificieri; Edilizia e Manutenzioni; Nautici; Elettronica, Optoelettronica e Telecomunicazioni; Lavorazioni ed infine Motoristica, Meccanica e Armi. I requisiti da possedere sono: diploma, cittadinanza italiana, idoneita’ fisica allo svolgimento delle funzioni, godimento dei diritti civili e politici, non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo, non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una ...