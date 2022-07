ParliamoDiNews : Mediobanca: ricavi 2021/22 record, utile +12% a 907mln - Economia - ANSA #mediobanca #ricavi #2021/22 #record… - fisco24_info : Mediobanca, ricavi record a 2,85 miliardi: Deliberato la distribuzione di un dividendo di 0,75 euro ad azione (+14%… - SignorCEO : RT @MilanoFinanza: Mediobanca alza il dividendo dopo il boom di ricavi - fisco24_info : Mediobanca: ricavi 2021/22 record, utile +12% a 907mln: Dividendo +14% a 0,75 euro. Risultati sopra il consensus - Giornaleditalia : Mediobanca: utile netto nell'esercizio 21-22 a 907 mln (+12,3%), ricavi a 2,9 mld (+8%) -

ha chiuso i conti al 30 giugno 2022 conrecord per 2.851 milioni di euro, in crescita dell'8% rispetto all'esercizio precedente, e un utile salito del 12% a 907 milioni. Il cda di ...Le prospettive Pur a fronte di uno scenario macroeconomico difficilesi attende di "esprimere un altro anno di crescita di attivi fruttiferi,ed utili, cogliendo così gli obiettivi ...Il modello Private Investment Bank ha contribuito con circa 2,8 miliardi alla raccolta netta complessiva, per 1,6 miliardi relativi a eventi di liquidità su operazioni svolte in collaborazione tra Med ...Mediobanca ha chiuso i conti al 30 giugno 2022 con ricavi record per 2.851 milioni di euro, in crescita dell'8% rispetto all'esercizio precedente, e un utile salito del 12% a 907 milioni. (ANSA) ...