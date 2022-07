Maltempo Valcamonica, auto distrutte e case allagate: 'Noi, con il fango alle ginocchia' (Di venerdì 29 luglio 2022) Bomba d'acqua in Val Camonica Brescia - "Non ho mai provato un terrore così grande. Ho creduto che non ce l'avrei fatta, ma soprattutto ho temuto per la mia famiglia e per i miei nipoti. Il paese era ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 29 luglio 2022) Bomba d'acqua in Val Camonica Brescia - "Non ho mai provato un terrore così grande. Ho creduto che non ce l'avrei fatta, ma soprattutto ho temuto per la mia famiglia e per i miei nipoti. Il paese era ...

RADIOBRUNO1 : Proseguono senza sosta le operazioni di messa in sicurezza del territorio #Brescia #Valcamonica #Niardo #Braone… - Giorno_Brescia : Nubifragio ed esondazione in Valcamonica: Niardo e Braone, il pericolo non è cessato - TuttoSuMilano : RT @TuttoSuMilano: Maltempo in Valcamonica. Isolati in un campo estivo, evacuate con l'elicottero 105 persone (tra ragazzi/e e adulti) - ht… - TuttoSuMilano : Maltempo in Valcamonica. Isolati in un campo estivo, evacuate con l'elicottero 105 persone (tra ragazzi/e e adulti)… - mariali94316534 : RT @RaiNews: Acqua e fango in Valcamonica, 3 ricoverati in ospedale non gravi, volontari e vigili da Como e Sondrio per la messa in sicurez… -