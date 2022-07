LIVE Sinner-Carballes Baena 6-4 2-3, ATP Umago in DIRETTA: lo spagnolo è avanti nel secondo set (Di venerdì 29 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Servizio e diritto di Sinner. 15-0 Prima vincente di Sinner. 2-3 Lo spagnolo resta avanti ma chiede l’intervento del fisioterapista. 40-30 Sinner non trova la soluzione in risposta. 30-30 Sinner si aggiudica il punto sulla diagonale di diritto. 30-15 Gran rovescio in avanzamento in risposta dell’altoatesino. 30-0 Servizio e diritto di Baena. 15-0 Errore sottorete di Sinner. 2-2 Sinner TIENE IL SERVIZIO DOPO UN GAME COMPLICATO AD-40 Errore in risposta di Baena. 40-40 SUL NASTRO IL RECUPERO SOTTORETE DI Sinner! Gran palla corta dell’iberico. 40-30 Sinner perde la diagonale di rovescio e ... Leggi su oasport (Di venerdì 29 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-0 Servizio e diritto di. 15-0 Prima vincente di. 2-3 Lorestama chiede l’intervento del fisioterapista. 40-30non trova la soluzione in risposta. 30-30si aggiudica il punto sulla diagonale di diritto. 30-15 Gran rovescio in avanzamento in risposta dell’altoatesino. 30-0 Servizio e diritto di. 15-0 Errore sottorete di. 2-2TIENE IL SERVIZIO DOPO UN GAME COMPLICATO AD-40 Errore in risposta di. 40-40 SUL NASTRO IL RECUPERO SOTTORETE DI! Gran palla corta dell’iberico. 40-30perde la diagonale di rovescio e ...

