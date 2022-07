Jeff Bridges è The Old Man su Disney+ | dal romanzo di Thomas Perry | trama e data d’uscita

(Di venerdì 29 luglio 2022)è The Old Man su, la nuova serie originale della Casa di Topolino, che arriverà in Italia il 28 settembre in esclusiva sulla piattaforma streaming. L’avvincente drama debutterà con i primi due episodi dei sette che comporranno la stagione. Basata sull’omonimobestseller di, The Old Man suè incentrata sul personaggio di Dan Chase (interpretato da) che, scappato dalla CIA decenni fa, vive nell’ombra da decenni. Quando un sicario cerca di ucciderlo, il vecchio agente capisce che per mettere al sicuro il suo futuro deve riconciliarsi con il suo passato. Con Dan Chase fuori dalla clandestinità, il vicedirettore del controspionaggio dell’FBI Harold Harper (interpretato da ...

Disney+ ha annunciato l' uscita della serie originale The Old Man , un nuovo avvincente drama con Jeff Bridges che arriverà in Italia il 28 settembre in esclusiva sulla piattaforma streaming. La serie debutterà con i primi due episodi dei sette che comporranno la stagione. Basata sull'omonimo romanzo bestseller, la nuova avvincente serie drama The Old Man è interpretata da Jeff Bridges, John Lithgow, Amy Brenneman, Alia Shawkat, E.J. Bonilla e Gbenga Akinnagbe. Disney+ ha annunciato la data ufficiale italiana per The Old Man, la serie tv di FX con Jeff Bridges. La serie è già stata rinnovata per una stagione 2, mentre la prima arriverà nella sezione Star di Disney+.