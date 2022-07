In Parlamento è iniziata la guerra delle poltrone

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 29 luglio 2022) Qualcuno ha applaudito alla fine del governo dei Migliori, qualcun altro si è dispiaciuto per l’epilogo dell’esecutivo di unità nazionale mentre molti altri si sono letteralmente disperati pensando al proprio futuro. Già perché mentre andava in onda a reti unificate lo psicodramma di Mario Draghi, tanti parlamentari hanno capito che con la fine della legislatura sarà davvero dura essere rieletti. Con il taglio per molti deputati e senatori uscenti sarà davvero dura essere rieletti inUna consapevolezza che, però, non ha impedito loro di iniziare a ragionare su come sopravvivere – politicamente si intende – alle prossime elezioni. E così, come in ogni occasione simile, è subitola caccia alla poltrona. Una vera e propria transumanza che non risparmia nessun partito visto che le sedie a disposizione, a partire dalla prossima ...