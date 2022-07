I dispositivi Xiaomi non compatibili con la prossima MIUI 14 (Di venerdì 29 luglio 2022) La MIUI 14 arriverà nel corso dell’ultimo trimestre dell’anno, risultando compatibile con alcuni smartphone Xiaomi e alcuni altri no (per lo più device che non possono supportare Android 13). Come riportato da ‘Xiaomiui.net‘, partiamo proprio da questa fascia di prodotti, che purtroppo rimarranno fermi ad Android 12 con la MIUI 13 o 13.5. Tra questi figurano gli Xiaomi Mi 9, Mi 9 SE, Mi 9 Lite, Mi 9 Pro, Mi 9T, Mi 9T Pro e Mi CC9 Meitu, oltre che i vari Redmi K20, K20 Pro, K20 Pro Premium, 10X 4G, 10X 5G, 10X Pro, Note 9, Note 9S, Note 9 Pro, Note 9 Pro Max, Note 8, Note 8T, Note 8 Pro, Redmi 9, 9A, 9AT, 9i e 9C (non faranno eccezione i POCO C3 e C31). Se il vostro dispositivo non rientra nell’elenco qui scritto ed è abbastanza recente allora vorrà dire potrà ricevere la prossima ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 29 luglio 2022) La14 arriverà nel corso dell’ultimo trimestre dell’anno, risultando compatibile con alcuni smartphonee alcuni altri no (per lo più device che non possono supportare Android 13). Come riportato da ‘ui.net‘, partiamo proprio da questa fascia di prodotti, che purtroppo rimarranno fermi ad Android 12 con la13 o 13.5. Tra questi figurano gliMi 9, Mi 9 SE, Mi 9 Lite, Mi 9 Pro, Mi 9T, Mi 9T Pro e Mi CC9 Meitu, oltre che i vari Redmi K20, K20 Pro, K20 Pro Premium, 10X 4G, 10X 5G, 10X Pro, Note 9, Note 9S, Note 9 Pro, Note 9 Pro Max, Note 8, Note 8T, Note 8 Pro, Redmi 9, 9A, 9AT, 9i e 9C (non faranno eccezione i POCO C3 e C31). Se il vostro dispositivo non rientra nell’elenco qui scritto ed è abbastanza recente allora vorrà dire potrà ricevere la...

