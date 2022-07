Gf Vip, il fidanzato di Valeria Marini racconta come è nato il loro amore e poi rivela in che rapporti è con Rosa Perrotta e Sophie Codegoni (Di venerdì 29 luglio 2022) Valeria Marini, la giunonica showgirl italiana, ha un nuovo amore al suo fianco: lui è Eddy Siniscalchi, ha 36 anni e ha quasi vent’anni meno della compagna. Il suo vero nome è Espedito, è nato Napoli ed è un imprenditore e broker. In passato è stato fotografato accanto ad alcune delle donne più belle del piccolo schermo. Siniscalchi è stato intervistato per FanPage, a cui ha rivelato di essere il pupillo di Lele Mora. Lo chiama infatti “zio”, e ha voluto precisare di non aver bisogno della popolarità della sua fidanzata. “Non ho bisogno né dei soldi né della popolarità di Valeria. Se avessi voluto fare tv, l’avrei fatta 15 anni fa”, ha spiegato Eddy alla testata: Semmai è il contrario: sono le donne a essersi avvicinate a me per interesse, per fare la bella vita. È chiaro che stare ... Leggi su isaechia (Di venerdì 29 luglio 2022), la giunonica showgirl italiana, ha un nuovoal suo fianco: lui è Eddy Siniscalchi, ha 36 anni e ha quasi vent’anni meno della compagna. Il suo vero nome è Espedito, èNapoli ed è un imprenditore e broker. In passato è stato fotografato accanto ad alcune delle donne più belle del piccolo schermo. Siniscalchi è stato intervistato per FanPage, a cui hato di essere il pupillo di Lele Mora. Lo chiama infatti “zio”, e ha voluto precisare di non aver bisogno della popolarità della sua fidanzata. “Non ho bisogno né dei soldi né della popolarità di. Se avessi voluto fare tv, l’avrei fatta 15 anni fa”, ha spiegato Eddy alla testata: Semmai è il contrario: sono le donne a essersi avvicinate a me per interesse, per fare la bella vita. È chiaro che stare ...

