Elezioni, Conte: 'Draghi è voluto andare via. Di Maio? Ha abiurato i nostri valori' (Di venerdì 29 luglio 2022) "Noi non abbiamo voluto la crisi di governo, ma abbiamo posto dei temi per noi importantissimi. Di fronte a quei temi non abbiamo avuto risposta - ha aggiunto. Draghi ha chiaramente manifestato di ... Leggi su globalist (Di venerdì 29 luglio 2022) "Noi non abbiamola crisi di governo, ma abbiamo posto dei temi per noi importantissimi. Di fronte a quei temi non abbiamo avuto risposta - ha aggiunto.ha chiaramente manifestato di ...

pietroraffa : == Governo: Conte, crisi governo Draghi innescata da Pd e Di Maio. E poi c'era la marmotta che confezionava la cioccolata #elezioni - fattoquotidiano : Elezioni, Conte chiude al Pd: “Fa ammucchiate con Renzi, Brunetta e Calenda. Non escludo un dialogo in futuro, ma n… - fattoquotidiano : Elezioni, De Magistris: “Mi candido a Napoli e propongo un’alleanza a Conte” – Video - silenouno : Elezioni, Conte: dialogo con Pd se si schiera per più deboli. Tipo il M5S. #ElezioniPolitiche2022 #Conte - Vito59339482 : @elio_vito l'Italia è orfana di Draghi, che aveva visibilità internazionale, è vuole sapere ora chi può sostituirlo… -