Cecchinato-Agamenone in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Atp Umago 2022 (Di venerdì 29 luglio 2022) Marco Cecchinato affronterà il connazionale Franco Agamenone nel contesto dei quarti di finale dell'Atp 250 di Umago 2022. Il siciliano ha eliminato Lorenzo Musetti nella circostanza di un altro derby italiano, mentre l'italo-argentino è riuscito ad avere la meglio sorprendentemente su Sebastian Baez; derby potenzialmente avvincente tra Cecchinato e Agamenone, pronti a regalare spettacolo usufruendo del loro repertorio tecnico particolarmente ampio. Il tennista di Palermo risulta favorito per il passaggio del turno, ma attenzione all'atleta stabilitosi a Lecce, già fautore delle eliminazioni di Laslo Djere e appunto Baez. I due tennisti protagonisti scenderanno in campo oggi, venerdì 29 luglio; si tratta esattamente del primo match dalle ore 16.00 sul Goran ...

Betman_predicts : Agamenone beats Cecchinato - Djewel89 : RT @GeorgeSpalluto: Epico AGAMENONE! Dopo la rimonta da 3-5 nel 3° con Djere, rimonta anche da 3-5 con Baez (battuto 36 61 75) e si regala… - BoogieBrowJr : ????plays!: Magda Linette Ml Giulio Zeppieri Ml Cecchinato/Agamenone over games Paolini/Goublic 3 sets Mannarino/… - vetky : RT @GeorgeSpalluto: Derby ???? tra Cecchinato e Agamenone in apertura di giornata. A seguire Sinner ???? vs Carballes ????. Non prima delle 17.30… - andreastoolbox : #Umago, Cecchinato batte Musetti. E ai quarti c'è la sorpresa Agamenone -