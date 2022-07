Ce l' ho messa tutta | ma Grillo Quella telefonata di Conte ai big

(Di venerdì 29 luglio 2022) Beppeirremovibile sul no alle deroghe al tetto dei due mandati. Il giurista, visibilmente logorato, ai silurati: “Faremo bene e ci sarà un posto per tutti”

La Sicilia

'Mi spiace, io ce l'ho: Grillo è stato davvero irremovibile', le sue parole riportate da alcuni 'veterani' all'Adnkronos. Quando arriva la fuga di notizie, l'ex premier si indispone, ...Ho anche fatto salti nel buio, mi sono messa in gioco dando me stessa e ogni volta ho alzato l'asticella riuscendo a raggiungere traguardi che io stessa non avrei immaginato. Mi lasci dire che ... M5S: la chiamata di Conte ai big, 'spiace, ce l'ho messa tutta ma Grillo irremovibile' Beppe Grillo irremovibile sul no alle deroghe al tetto dei due mandati. Il giurista, visibilmente logorato, ai silurati: "Faremo bene e ci sarà un posto per tutti" ...