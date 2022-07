Canoa, Mondiali Augsburg 2022: C1 azzurri tutti in semifinale, sabato i titoli del K1 (Di venerdì 29 luglio 2022) Nella terza giornata di gare ai Mondiali di Canoa di Augsburg 2022, tutti gli azzurri dello slalom sono riusciti a qualificarsi per le rispettive semifinali. Nel C1 maschile bene Paolo Ceccon, Roberto Colazingari e Raffaello Ivaldi, mentre nel C1 brillano Elena Borghi e Marta Bertoncelli. Il migliore degli italiani è Paolo Ceccon (CS Carabinieri) nono tempo in prima run (96.33), seguito dal decimo crono di Roberto Colazingari (CS Carabinieri) in 96.53 e da Raffaello Ivaldi (Marina Militare), diciottesimo in 98.19, appesantito da un +2 di penalità. Nel C1 femminile Elena Borghi (CS Carabinieri) chiude con un buon decimo tempo la prima discesa archiviando un 111.47 con un percorso veloce ed esente da errori. Per Marta Bertoncelli (CS Carabinieri), bloccata da un tocco nella prima ... Leggi su sportface (Di venerdì 29 luglio 2022) Nella terza giornata di gare aididiglidello slalom sono riusciti a qualificarsi per le rispettive semifinali. Nel C1 maschile bene Paolo Ceccon, Roberto Colazingari e Raffaello Ivaldi, mentre nel C1 brillano Elena Borghi e Marta Bertoncelli. Il migliore degli italiani è Paolo Ceccon (CS Carabinieri) nono tempo in prima run (96.33), seguito dal decimo crono di Roberto Colazingari (CS Carabinieri) in 96.53 e da Raffaello Ivaldi (Marina Militare), diciottesimo in 98.19, appesantito da un +2 di penalità. Nel C1 femminile Elena Borghi (CS Carabinieri) chiude con un buon decimo tempo la prima discesa archiviando un 111.47 con un percorso veloce ed esente da errori. Per Marta Bertoncelli (CS Carabinieri), bloccata da un tocco nella prima ...

