Calciomercato Sudtirol | l’estate resta caldissima in sede di trattative

(Di venerdì 29 luglio 2022) Ildi Bolzano, al debutto assoluto nella categoria, ha già messo sotto contratto 9 nuovi giocatori, rendendo ildeluno dei migliori della categoria e non si fermerà qui. Gli altoatesini possono solo ambire alla salvezza ma chissà che l’entusiasmo che si respira a Bolzano e dintorni potrebbe dare una marcia in più. E pensare che l’approdo in B non era cominciato nel migliore dei modi. Il timoniere della storica promozione, il croato Ivan Javorcic, si accordava subito col Venezia, lasciando una squadra che aveva vinto la C con la migliore difesa d’Europa, appena 9 gol al passivo. Così s’è deciso di cambiare registro e puntare su un allenatore che provasse a fare più gioco. Ed è arrivato Lamberto Zauli, separatosi dalla Juve U23 dopo averla portata a un passo dalla semifinale playoff. Il ...

