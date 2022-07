(Di venerdì 29 luglio 2022) Tempo di lettura: 4 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota a firma dell’avvocato Luca Coletta, presidente del“Giù ledai”. “Cade un, questa volta la “popolare” e visibilmente sofferente quercia di via Meomartini e, puntualmente, il sindaco e i suoi fidi, citando ad capocchiam il tema serissimo dei cambiamenti climatici, rispolverano la sicurezza dei cittadini quale stella polare del loro agire amministrativo. Da qui alla lotta senza quartiere aikiller del Viale e a coloro, irresponsabili esteti, che li vogliono salvare anche a costo della vita delle persone il passo è breve. In sostanza, la solita polemica politicante, buona a eludere la questione delle responsabilità umane, in primis quelle di chi amministra. Infatti, come già segnalato da un’attiva ...

anteprima24 : ** Caduta albero, il Comitato Giù le Mani dai Pini attacca ancora Mastella ** - romatoday : Cade dalla scala appoggiata all'albero, soccorso con l'eliambulanza - iloveeyeezus : raga mi fa male la testa sono caduta con un carrello della spesa dentro un albero - tommominielf : @defencelessxfe LA PERA È CADUTA DALL’ALBERO HAHYAHAHAHAHAHAHAHHAAH - ilvaglio1 : Benevento - Nota dell'assessore comunale Rosa sulla caduta di un albero #rosa #verdepubblico #alberi #pini #quercia… -

FrosinoneToday

... feritosi alla gola con l'accetta con cui stava estraendo il sughero da una Santu Lussurgiu. La donna ha perso la vita investita da un'auto dopo esseredalla moto condotta dal compagno. ...Un'automobile parcheggiata in via XXV aprile, all'altezza del civico 30, è stata danneggiata nella notte tra giovedì e venerdì a causa delladi un grosso ramo. Il fatto si è verificato poco prima delle 2 di notte. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Radiomobile di Ferrara per i rilievi del caso. Non ci sono stati feriti. ... Anziano cade da un albero e resta ferito in maniera grave Il presente sito internet utilizza cookie e altre tecnologie al fine di analizzare il suo utilizzo del sito e mostrarle contenuti redazionali e pubblicità in base all'uso. Ciò è per noi importante poi ...L’incidente è avvenuto ieri sul Rigi, in zona Hinterreg: la 47enne è precipitata per una ventina di metri lungo una parete rocciosa.