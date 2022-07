Bari, De Laurentiis: «Vogliamo arrivare in Serie A per vendere il club a un prezzo più alto» (Di venerdì 29 luglio 2022) Il presidente del Bari Luigi De Laurentiis ha parlato della questione multiproprietà e dell’obiettivo Serie A Luigi De Laurentiis, presidente del Bari, nel corso della conferenza stampa di presentazione delle nuove maglie ha parlato delle multiproprietà e dell’obiettivo Serie A. Bari – «Vogliamo costruire un Bari più forte e una volta arrivati in Serie A venderlo ad un prezzo più alto. La famiglia De Laurentiis non vuole restare sei anni in B per perdere soldi. Il Bari ha un appeal enorme, ma non lo cederemo mai a un gruppo che non merita e comunque per ora non sono arrivate offerte». CESSIONE NAPOLI O Bari – «È difficile ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 29 luglio 2022) Il presidente delLuigi Deha parlato della questione multiproprietà e dell’obiettivoA Luigi De, presidente del, nel corso della conferenza stampa di presentazione delle nuove maglie ha parlato delle multiproprietà e dell’obiettivoA.– «costruire unpiù forte e una volta arrivati inA venderlo ad unpiù. La famiglia Denon vuole restare sei anni in B per perdere soldi. Ilha un appeal enorme, ma non lo cederemo mai a un gruppo che non merita e comunque per ora non sono arrivate offerte». CESSIONE NAPOLI O– «È difficile ...

