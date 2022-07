Assomiglia un po'all'Italia (Di venerdì 29 luglio 2022) I contrasti sull’energia, la posizione faticosa su Ucraina e Russia, una gestione confusa sulla crisi pandemica. E intanto la recessione globale si avvicina. Quella che si considerava la nazione europea più ordinata e razionale sta assumendo forti tratti di quella storicamente più scombinata. Dimenticatevi le crisi al buio, i governi tecnici e le salite al Quirinale, che da queste parti si chiama Bellevue. Il sistema istituzionale tedesco è più funzionale di quello Italiano e la classe politica, benché anche qua impegnata a mantenere il potere, non è maestra di scissioni e trasformismi. Eppure anche in Germania il malessere serpeggia nei palazzi della politica: l’instabilità formato Belpaese sarà pure lontana, ma il senso di solidità trasmesso dai quattro governi di fila di Angela Merkel appartiene ormai definitivamente al passato. Un po’ c’era da aspettarselo: con il ... Leggi su panorama (Di venerdì 29 luglio 2022) I contrasti sull’energia, la posizione faticosa su Ucraina e Russia, una gestione confusa sulla crisi pandemica. E intanto la recessione globale si avvicina. Quella che si considerava la nazione europea più ordinata e razionale sta assumendo forti tratti di quella storicamente più scombinata. Dimenticatevi le crisi al buio, i governi tecnici e le salite al Quirinale, che da queste parti si chiama Bellevue. Il sistema istituzionale tedesco è più funzionale di quellono e la classe politica, benché anche qua impegnata a mantenere il potere, non è maestra di scissioni e trasformismi. Eppure anche in Germania il malessere serpeggia nei palazzi della politica: l’instabilità formato Belpaese sarà pure lontana, ma il senso di solidità trasmesso dai quattro governi di fila di Angela Merkel appartiene ormai definitivamente al passato. Un po’ c’era da aspettarselo: con il ...

