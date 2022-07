Alessandra Amoroso, la paura di non farcela | La cantante si apre e parla della sua sofferenza (Di venerdì 29 luglio 2022) Non è sempre oro quello che luccica. Anche le persone famose, ovviamente, hanno le loro difficoltà ed eventuali problemi che devono affrontare ma davanti allo schermo non lo danno a vedere. Vediamo cosa è successo ad Alessandra Amoroso. Alessandra Amoroso (fonte web)Alessandra Amoroso e il suo problema: Siamo abituati a vederla sempre raggiante ed energica, la cantante salentina reduce dal concerto a San Siro, ma proprio per salire su quel palco Alessandra ha avuto delle difficoltà. Tutto inizia con la pandemia, quando tutto si è bloccato dagli eventi pubblici agli spettacoli, ed è lì che è iniziato per lei il panico, quel panico di non potercela fare. Dopo la data del 23 Luglio, che è stata di apri pista alle altre date ... Leggi su topicnews (Di venerdì 29 luglio 2022) Non è sempre oro quello che luccica. Anche le persone famose, ovviamente, hanno le loro difficoltà ed eventuali problemi che devono affrontare ma davanti allo schermo non lo danno a vedere. Vediamo cosa è successo ad(fonte web)e il suo problema: Siamo abituati a vederla sempre raggiante ed energica, lasalentina reduce dal concerto a San Siro, ma proprio per salire su quel palcoha avuto delle difficoltà. Tutto inizia con la pandemia, quando tutto si è bloccato dagli eventi pubblici agli spettacoli, ed è lì che è iniziato per lei il panico, quel panico di non potercela fare. Dopo la data del 23 Luglio, che è stata di apri pista alle altre date ...

