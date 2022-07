Aggredisce in strada un ambulante nigeriano fino ad ucciderlo con la sua stessa stampella. All’origine del gesto apprezzamenti alla fidanzata (Di venerdì 29 luglio 2022) Un cittadino nigeriano di 39 anni è stato aggredito e ucciso in pieno centro al corso Umberto di Civitanova Marche. Secondo una prima ricostruzione l’uomo, un ambulante, sarebbe stato colpito con la sua stessa stampella che utilizzava in seguito a ferite riportate in un incidente. Sulla vicenda indaga la squadra mobile della polizia che ha fermato un uomo, il quale avrebbe riferito di aver aggredito l’immigrato dopo che questo aveva rivolto degli apprezzamenti alla sua fidanzata. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 29 luglio 2022) Un cittadinodi 39 anni è stato aggredito e ucciso in pieno centro al corso Umberto di Civitanova Marche. Secondo una prima ricostruzione l’uomo, un, sarebbe stato colpito con la sua stessa stampella che utilizzava in seguito a ferite riportate in un incidente. Sulla vicenda indaga la squadra mobile della polizia che ha fermato un uomo, il quale avrebbe riferito di aver aggredito l’immigrato dopo che questo aveva rivolto deglisua. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

