Addio Fiorentina, c’è l’ufficialità: i tifosi dovranno rassegnarsi (Di venerdì 29 luglio 2022) La Fiorentina di Rocco Commisso è una società molto attenta e lavora sia al calciomercato in entrata che a quello in uscita. La Fiorentina di Vincenzo Italiano è stata una delle più belle sorprese della scorsa stagione. Il tecnico ha riportato la viola in Europa e la società sta allestendo una rosa molto competitiva per Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 29 luglio 2022) Ladi Rocco Commisso è una società molto attenta e lavora sia al calciomercato in entrata che a quello in uscita. Ladi Vincenzo Italiano è stata una delle più belle sorprese della scorsa stagione. Il tecnico ha riportato la viola in Europa e la società sta allestendo una rosa molto competitiva per Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

fiorentina_it : #Fiorentina, le parole dell’agente di #Schuurs sul possibile addio all’#Ajax - sportli26181512 : Fiorentina, un difensore lascia il ritiro austriaco: visite mediche con il Feyenoord: Nella giornata di ieri si è r… - wndpblogpost : Fiorentina, si complica la pista Lo Celso: il Napoli .../ Lo Celso-Napoli, il Tottenham apre all'addio in prestito:… - cervellerap : Primi contatti tra #Napoli e #Tottenham per #LoCelso, su cui c’è anche la #Fiorentina. #Barak del #Verona è l’alter… - infoitsport : QS: patto Fiorentina-Ramadani per Milenkovic. Tra addio e rinnovo -

Fiorentina, UFFICIALE: Pulgar ceduto al Flamengo Commenta per primo L'addio era ormai ad un passo e ora è ufficiale, Erik Pulgar lascia la Fiorentina ; nuova esperienza in brasile per il centrocampista che si trasferisce al Flamengo . Cessione a titolo definitivo che ... Palermo, firmano Pierozzi e Devetak. Luperini ha la mononucleosi, salta la Reggiana Il primo arriva dalla Fiorentina in prestito con diritto di riscatto in favore dei rosanero e di ... Con l'addio di Castagnini le operazioni vivono una fase di stallo e sia l'entourage del calciatore ... Il Sussidiario.net Fiorentina, UFFICIALE: Pulgar ceduto al Flamengo Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ... Inter, Skriniar potrebbe rimanere in nerazzurro, e Milenkovic… Dunque, in casa Inter si sta iniziando a parlare seriamente di rinnovo. Il giocatore vorrebbe una cifra intorno ai 5,5/6 milioni di euro. I viola hanno avanzato un triennale a tre milioni di euro a st ... Commenta per primo L'era ormai ad un passo e ora è ufficiale, Erik Pulgar lascia la; nuova esperienza in brasile per il centrocampista che si trasferisce al Flamengo . Cessione a titolo definitivo che ...Il primo arriva dallain prestito con diritto di riscatto in favore dei rosanero e di ... Con l'di Castagnini le operazioni vivono una fase di stallo e sia l'entourage del calciatore ... CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS/ Pulgar e Rasmussen vicinissimi all'addio ai viola Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Dunque, in casa Inter si sta iniziando a parlare seriamente di rinnovo. Il giocatore vorrebbe una cifra intorno ai 5,5/6 milioni di euro. I viola hanno avanzato un triennale a tre milioni di euro a st ...