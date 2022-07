Pedofili e criminali sessuali nei campi di rifugiati: Ucraina, l'ultimo orrore (Di giovedì 28 luglio 2022) Il flusso infinito di milioni di persone sconvolte, disorientate e in fuga dalla guerra senza un posto dove andare, nella mente di qualcuno somiglia al suono dei gettoni sputati fuori da una slot machine. Carne fresca per provare a saziare i desideri più abietti o per rimpolpare le fila di schiavi per le organizzazioni criminali. Per settimane dopo l'inizio del conflitto in Ucraina associazioni umanitarie di tutta Europa si sono interrogate sul pericolo di infiltrazioni tra i volontari accorsi nelle zone di confine per accogliere le oltre 3 milioni di persone fuggite dalle proprie case. Quel pericolo è ben presto diventato realtà. A Przemysl, in Polonia, nella stazione ferroviaria ricolma di donne, anziani e bambini talvolta invalidi, tutti sapevano che tra loro si sarebbe potuto nascondere qualche orco: Pedofili, trafficanti ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 28 luglio 2022) Il flusso infinito di milioni di persone sconvolte, disorientate e in fuga dalla guerra senza un posto dove andare, nella mente di qualcuno somiglia al suono dei gettoni sputati fuori da una slot machine. Carne fresca per provare a saziare i desideri più abietti o per rimpolpare le fila di schiavi per le organizzazioni. Per settimane dopo l'inizio del conflitto inassociazioni umanitarie di tutta Europa si sono interrogate sul pericolo di infiltrazioni tra i volontari accorsi nelle zone di confine per accogliere le oltre 3 milioni di persone fuggite dalle proprie case. Quel pericolo è ben presto diventato realtà. A Przemysl, in Polonia, nella stazione ferroviaria ricolma di donne, anziani e bambini talvolta invalidi, tutti sapevano che tra loro si sarebbe potuto nascondere qualche orco:, trafficanti ...

Split_Actinides : @ErranteItaliano @OdassoAndrea @VisonaNicola Quasi quasi mi cerco se tra i recenti criminali condannati per pedofil… - erraniemaldi : @a_meluzzi VOGLIAMO MANDARE A GAMBE ALL'ARIA IL POTERE SATANICO POLITICO E IL GOVERNO? I DITTATORI SONO I NEMICI DE… - patrinelli : ??Trudeau ha fatto sesso con una minorenne e poi ha pagato per il suo silenzio Sono tutti pedofili. Sono tutti ric… - eunmondodiffici : @szampa56 @EnricoLetta Stare con il Pd è stare con pedofili criminali con il NWO con L agenda 2030 e con i figli di puttana di Davos!!! - IoppoloR : @ilgiornale Fratelli, non credete a questi venditori di pentole!! È tutto falso, proteggono i pedofili e i satanist… -