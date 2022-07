Ottima crescita per Stellantis: bene il primo semestre (Di giovedì 28 luglio 2022) Nonostante il momento non facile, Stellantis registra un’Ottima crescita nel primo semestre del 2022. Come ha gestito Stellantis l’Ottima crescita del primo semestre? Stellantis ha rilevato una crescita a doppia cifra per i ricavi e ancora di più per le principali voci reddituali. Quanto al margine operativo, rimane ancora su livelli da segmento premium. Carlos Leggi su periodicodaily (Di giovedì 28 luglio 2022) Nonostante il momento non facile,registra un’neldel 2022. Come ha gestitol’delha rilevato unaa doppia cifra per i ricavi e ancora di più per le principali voci reddituali. Quanto al margine operativo, rimane ancora su livelli da segmento premium. Carlos

Galaxy94_lol : @DeugemoTwo @TerenasIII @giovanniprins @eSportsMag_it @i_Eros_ @anonimotum se l'obiettivo è la crescita del panoram… - zarlino : @depetro @latervm Ottima proposta per attrarre la platea in crescita delle gattare ?? - Antonello2011 : RT @RossellaMuroni: Ottima notizia arrivo a #Termoli della gigafactory. Arriva un po’ in ritardo ma occasione imperdibile. Immaginiamo ora… - GreenItalia1 : RT @RossellaMuroni: Ottima notizia arrivo a #Termoli della gigafactory. Arriva un po’ in ritardo ma occasione imperdibile. Immaginiamo ora… - Facciamo_ECO : RT @RossellaMuroni: Ottima notizia arrivo a #Termoli della gigafactory. Arriva un po’ in ritardo ma occasione imperdibile. Immaginiamo ora… -