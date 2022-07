LIVE Musetti-Cecchinato 4-6 0-3, ATP Umago in DIRETTA: il siciliano piazza il break in apertura di secondo set (Di giovedì 28 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Troppo lontano dal campo in questo caso il numero 151 ATP, che manda il dritto in rete. 15-15 Si ferma in rete il rovescio di Musetti in uscita dal servizio. 15-0 Stecca la risposta di rovescio Cecchinato. 3-0 Game Cecchinato. Altro numero del palermitano, che con la combinazione drop/lob conferma il break. 40-30 ACE Cecchinato, il primo. Palla del 3-0. 30-30 Lascia troppo campo al suo avversario Musetti, che viene punito. 15-30 Che rovescio lungolinea del toscano! 15-15 Ottimo passante di dritto in corsa di Musetti, che prova a scuotersi. 15-0 Bellissima la palla corta di Cecchinato, che regala anche spettacolo. 2-0 break Cecchinato. ... Leggi su oasport (Di giovedì 28 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-15 Troppo lontano dal campo in questo caso il numero 151 ATP, che manda il dritto in rete. 15-15 Si ferma in rete il rovescio diin uscita dal servizio. 15-0 Stecca la risposta di rovescio. 3-0 Game. Altro numero del palermitano, che con la combinazione drop/lob conferma il. 40-30 ACE, il primo. Palla del 3-0. 30-30 Lascia troppo campo al suo avversario, che viene punito. 15-30 Che rovescio lungolinea del toscano! 15-15 Ottimo passante di dritto in corsa di, che prova a scuotersi. 15-0 Bellissima la palla corta di, che regala anche spettacolo. 2-0. ...

