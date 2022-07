“L’estate è anche nostra”, la campagna del governo spagnolo sul corpo delle donne “pronto per le spiagge” (Di giovedì 28 luglio 2022) L’estate è anche nostra” è lo slogan lanciato dal ministero spagnolo per l’uguaglianza per promuovere una campagna estiva che incoraggi le donne preoccupate per l’aspetto del loro corpo ad andare in spiaggia. La direttrice dell’Istituto delle donne Antonia Morillas ha affermato che le aspettative fisiche hanno influenzato “non solo l’autostima delle donne, ma hanno negato loro i loro diritti”. “È necessario riconoscere la diversità corporale e combattere la violenza estetica – dice a La27Ora – in un periodo come L’estate dove le donne occupano di più lo spazio pubblico lo stereotipo di genere legato ai canoni di bellezza genera multiple discriminazioni ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 28 luglio 2022)” è lo slogan lanciato dal ministeroper l’uguaglianza per promuovere unaestiva che incoraggi lepreoccupate per l’aspetto del loroad andare in spiaggia. La direttrice dell’IstitutoAntonia Morillas ha affermato che le aspettative fisiche hanno influenzato “non solo l’autostima, ma hanno negato loro i loro diritti”. “È necessario riconoscere la diversitàrale e combattere la violenza estetica – dice a La27Ora – in un periodo comedove leoccupano di più lo spazio pubblico lo stereotipo di genere legato ai canoni di bellezza genera multiple discriminazioni ...

