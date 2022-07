Juventus, Rabiot si allontana: può tornare in Francia! (Di giovedì 28 luglio 2022) Con l’infortunio di Paul Pogba, si pensava che Massimiliano Allegri potesse dare una nuova chance ad Adrien Rabiot. A quanto pare, però, il centrocampista francese non rientrerebbe più nei piani della Juventus. Fin dal suo arrivo, Rabiot non ha mai dato continuità: il francese, infatti, ha sempre alternato delle buone prestazioni ad altre di basso livello. Proprio per questo motivo, la Juventus è sempre più orientata a cederlo. Juventus Rabiot Monaco Stando alle ultime di Gianluca Di Marzio, Rabiot potrebbe tornare a sorpresa in Francia: sul centrocampista, infatti, ci sarebbe un interesse concreto da parte del Monaco. I monegaschi, inoltre, avrebbero già avviato dei primi contatti con l’agente del calciatore. Tuttavia, sembra che la ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 28 luglio 2022) Con l’infortunio di Paul Pogba, si pensava che Massimiliano Allegri potesse dare una nuova chance ad Adrien. A quanto pare, però, il centrocampista francese non rientrerebbe più nei piani della. Fin dal suo arrivo,non ha mai dato continuità: il francese, infatti, ha sempre alternato delle buone prestazioni ad altre di basso livello. Proprio per questo motivo, laè sempre più orientata a cederlo.Monaco Stando alle ultime di Gianluca Di Marzio,potrebbea sorpresa in Francia: sul centrocampista, infatti, ci sarebbe un interesse concreto da parte del Monaco. I monegaschi, inoltre, avrebbero già avviato dei primi contatti con l’agente del calciatore. Tuttavia, sembra che la ...

