Incontenibile de Ligt | prima l’elogio a Sarri poi l’attacco ad Allegri!

(Di giovedì 28 luglio 2022) Il passaggio di Matthijs dedalla Juventus al Bayern Monaco sta portando con sé diverse polemiche legate alle dichiarazioni rilasciate in questi giorni dallo stesso difensore olandese e da alcuni componenti della società tedesca. Le parole del calciatore classe 1999 rilasciate ad ESPN aumentano ancor di più la polemica, desembra non esser stato pienamente soddisfatto della sua esperienza in bianconero: intervista deJuventus “Scelsi di andare alla Juve con l’idea di giocare un calcio più offensivo, all’epoca l’allenatore era Maurizio. Pensavo che con lui, dopo quanto visto al Napoli e al Chelsea, avremmo avuto uno stile di gioco simile a quello dell’Ajax. Purtroppo però dopo appena un annoè andato via”. Tra le linee è possibile leggere una critica nei confronti ...

SerieANews

... vedi Vlahovic e Chiesa oltre a de, Locatelli e Kulusevski. Nonostante l'arrivo di Pogba, però,... Poi Mauro prosegue su Pogba: 'Se lui gioca correndo èe immarcabile, se gioca da ......celebrare anche l'addio di Paulo Dybala portato in trionfo e poi esploso in un pianto. Intanto sta provando a blindare Defino al 2026, in questo senso c'è ottimismo così come per ... Juventus, gioia incontenibile per Allegri: è successo nelle ultime ore