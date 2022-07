In collaborazione con lo chef tristellato Norbert Niederkofler (Di giovedì 28 luglio 2022) Interdisciplinarietà, economia del territorio, innovazione: la Libera università di Bolzano, ateneo pubblico non statale (finanziato soprattutto dalla Provincia autonoma), con 4000 studenti in 5 facoltà, lancia due corsi per formare nuove figure professionali. Il primo corso al via è quello in Scienze Enogastronomiche di Montagna, una laurea triennale sviluppata con il celebre chef tristellato Norbert Niederkofler, che sarà tra i docenti: punta sulla biodiversità e il km 0 con un occhio alle novità e all’economia circolare. L’idea è ripensare lo sviluppo delle valli altoatesine, recuperando le tradizioni e i prodotti locali dimenticati, valorizzando le stagioni e i tempi lenti del vivere, in un’ottica però attuale, senza nostalgie. Leggi anche › ... Leggi su iodonna (Di giovedì 28 luglio 2022) Interdisciplinarietà, economia del territorio, innovazione: la Libera università di Bolzano, ateneo pubblico non statale (finanziato soprattutto dalla Provincia autonoma), con 4000 studenti in 5 facoltà, lancia due corsi per formare nuove figure professionali. Il primo corso al via è quello in Scienze Enogastronomiche di Montagna, una laurea triennale sviluppata con il celebre, che sarà tra i docenti: punta sulla biodiversità e il km 0 con un occhio alle novità e all’economia circolare. L’idea è ripensare lo sviluppo delle valli altoatesine, recuperando le tradizioni e i prodotti locali dimenticati, valorizzando le stagioni e i tempi lenti del vivere, in un’ottica però attuale, senza nostalgie. Leggi anche › ...

